رغم كورونا.. تقرير أممي يتوقع قفزة في نمو الاقتصاد المصري 2021

أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أنه على الرغم من تبعات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية المُدمرة حول العالم، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا يُقدر بـ 0.2% في عام 2020، ومتوقعا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 4.5% في 2021.

يذكر أن تقرير «آفاق النمو الاقتصادى لعام 2021»، سنوي شامل للأمم المتحدة، يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2021.

وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة فى نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعاف قوى على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.

وحسب البيانات الواردة بالتقرير، وهو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس، فإن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر نموا في 2021.

ويتوقع التقرير، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بواقع 1.5% في 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3.5% في 2020، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 3.3% في 2021، بعد انكماش بلغ 7.7% فى 2020، ومحذرا في الوقت ذاته من أن حدوث تعاف قوي ومستدام في جنوب أفريقيا يظل غير مؤكد في ظل عجز الطاقة وارتفاع الدين الحكومي والتحديات على مستوى السياسات.

أما بالنسبة لإثيوبيا، يتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بواقع 2.3% فقط في 2021 بعد انكماش بواقع 0.5% فى2020.

وشدد على أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأوضح أنه بعد انكماش بنسبة 3.4% فى 2020، فمن المتوقع أن تحقق أفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وأسعار السلع.

وعلى المستوى العالمي، فإن التقرير يُحذر من أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المُدمرة لجائحة كوفيد-19 ستبقى ملموسة خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك استثمارات ذكية في بناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والمناخية بما يضمن تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمي.

ونوه التقرير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% في 2020، وهو ما يزيد بواقع مرتين ونصف عن الانكماش الذي حدث للاقتصاد العالمي أثناء الأزمة العالمية فى 2009.

وحذر من أن النمو المتواضع المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021 والذي يقدر بـ4.7% سيغطي بصعوبة خسائر عام 2020.

ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: «إننا نشهد أسوأ أزمة صحية والاقتصادية خلال 90 عاما، وبينما نشعر بالحزن إزاء الوفيات المتزايدة، فإنه ينبغي أن نتذكر أن الخيارات التي نُقدم عليها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي».