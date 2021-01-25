البابا تواضرس لـ أمهات الشهداء: «دماء أبنائكم وقود لاستمرار الحياة في مصر»

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى أمهات شهداء الشرطة المصرية، قائلا: إننا نذكر هؤلاء الأبطال الذين تعتبر دماؤهم وقودا لاستمرار الحياة في مصر، ومصر كلها تحتفل بهؤلاء الأبطال وتكرمهم وتجلهم.

كورال أبناء الشهداء

وأضاف «تواضروس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أنه في احتفالية عيد الشرطة اليوم رأى الأطفال من أبناء الشهداء كونوا كورال وغنوا بصورة مبهجة وفيها شجاعة كبيرة، وكل ولد أو بنت يحمل على صدره صورة والده، معقبا: «شيء ممتع، ويقول إن الحياة باقية ومستمرة، وأن وقود الحياة هو دماء هؤلاء الشهداء».

تضحيات عظيمة نذكرها

وتابع بطريرك الإسكندرية: «نحن نجلّهم ونكرمهم ونذكر تضحياتهم العظيمة، والأمهات والزوجات، ربنا يعزيهم ويسندهم، ولكن في حياتهم يوجد بطل شهيد، وهذا تذكار موجود عبر التاريخ، وهناك أبطال مضى عليهم قرون وما زلنا نذكرهم، وبالتالي شيء جميل إن الأسرة فيها شهيد وبطل، ومصر كلها تحتفل بيه من أول الرئيس إلى أصغر أحد».

كلنا في مصر أسرة واحدة

وشدد: «كلنا في مصر أسرة واحدة وربنا يعزيهم، ويشفي المصابين ويفرح كل المصريين».