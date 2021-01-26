 زيارة الأهل انتهت بحادث مأساوي وإصابة 6 من أسرة واحدة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل»، خلال عودتهم من تجمع لزيارة أهلهم، فكانت نهاية لم شمل الأسرة حادث أصاب أبناءها، بعدما انقلب بهم التروسيكل أمام عزبة «هيلر»، التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل في محافظة الفيوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، حول تلقي استغاثة لإنقاذ 6 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب «تروسيكل».

وتبين من التحريات الأولية، التي أجراها الرائد محمد الهاين، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، أنّ المصابين هم «يوسف رمضان محمد»، 10 سنوات، ووالدته «هدى عيد عبد الحميد»، 40 سنة، وزوجها «رمضان محمد عبد الحميد»، 46 سنة، وشقيقه «شعبان محمد عبد الحميد»، 49 سنة، وزوجة شقيقه «منى عيد عبد الحميد»، 45 سنة، وابنة عمهم «رويدا جمعة عبد الهادي»، 50 سنة، وجميعهم مصابين بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات متنوعة بجميع أرجاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية أنّ المصابين كانوا في تجمع لزيارة أسرتهم، وعقب قضاء سهرتهم وخلال عودتهما إلى المنزل، تعثر قائد الدراجة البخارية في حفرة لم يراها بسبب الظلام أمام عزبة «هيلر»، التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل، واختل توازن المركبة، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، فانقلبت على جانب الطريق، وسقط ركابه مصابين بإصابات متنوعة.

وقدّم مسعفوا الفيوم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث في مكان الواقعة، ثم تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بواسطة 4 سيارات إسعاف، وذلك لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.