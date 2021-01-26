موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم ينتظره عشاق ومحبو كرة القدم المصرية، بين النادي الأهلي وفريق بيراميدز في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري، ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتساوى مع المارد الأحمر في نفس عدد المباريات، في حين يدخل بيراميدز المباراة برصيد 13 نقطة بعد لعب 8 مباريات، وبفارق نقطتين من أقرب منافسيه فريق الجونة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ستنقل المباراة حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

حدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت قيادة فنية لموسيماني بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق «ريمونتادا» في المباراة السابقة، ويسعى مدربه إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الأسيوطي سابقا»، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز وحيدا وتوسيع الفارق مع منافسه التقليدي نادي الزمالك.

وسيفتقد الأهلي أهم عناصر الفريق، حيث سيغيب عن صفوفه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الذي تعرض لإصابة في مباراة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في المقابل يدخل فريق بيراميدز المباراة وعينه على الثلاث نقاط، من اجل العودة للصفوف الأولى في ترتيب الدوري المصري، وتعويض مافات من خسائر حيث أنّه لم يحقق هذا الموسم سوى 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارة.

تشكيل بيراميدز المتوقع في المباراة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي، في خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إريك تراوري، لخط الهجوم: جون أنطوي.