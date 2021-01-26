«موديرنا» تكتشف تأثيرا أضعف للقاح كورونا ضد السلالات الجديدة

كشفت شركة «موديرنا» الأمريكية مفاجأة بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنه يقي من السلالات الناشئة المثيرة للقلق من فيروس كورونا، مؤكدة أنها تتخذ الاحتياطات اللازمة لاختبار جرعة معززة محتملة ضد السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا أو ما يعرف بتحورات فيروس كورونا، حيث فجر ستيفان بانسيل االرئيس التنفيذي لـ«موديرنا» مفاجاة، مؤكدًا أن الاختبارات المعملية الأولية أشارت إلى أن الجرعة أدت إلى استجابة مناعية أضعف لهذه السلالة وذلك من باب «الحذر الشديد».

وأجرت «موديرنا» أبحاثًا وتجارب مع المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، استخدمت فيها عينات دم من ثمانية متلقين للقاح، وبعض القرود المحصنة، في الاختبارات المعملية ضد الفيروسات المتحولة الجديدة وكان اللقاح فعالًا ضد النوعين، اللذين ظهرا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا، لكن الباحثين وجدوا انخفاضًا بمقدار ستة أضعاف في مستويات «تحييد الأجسام المضادة» ضد السلالة القادمة من جنوب أفريقيا وذلك بحسب «سكاي نيوز».

وأعلنت «موديرنا» أنها بدأت تطوير لقاح معزز يستهدف تلك السلالة الجديدة التي يطلق عليها «بي. 1.351»، كما تنوي اختبار ما إذا كان مجرد إعطاء جرعة إضافية من اللقاح الأصلي مفيدًا من عدمه.