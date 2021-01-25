وعد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت المطربة السعودية وعد عبر حسابها بـ«انستجرام» تعافيها من فيروس كورونا بعد اسبوعين عزل منزلي.

وكتبت وعد: «وطلعت نتيجة التحاليل سلبية والحمدلله ننطلق في شوارع الرياض».

و كانت أعلنت المطربة السعودية وعد يوم 4 يناير الجاري إصابتها بفيروس كورونا عبر «إنستجرام»، وكتبت وعد: «الحمد الله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة (Positive) دعواتكم».

وقبل إعلان وعد لإصابتها بالفيروس شاركت الجمهور بأنها تشعر بتعب شديد ودور برد وتكسير في الجسم وذهبت لإجراء مسحة كورونا لتظهر النتيجة بعدها بيوم إيجابية.

وشاركت وعد الجمهور معها خلال أيام العزل المنزلي حيث كانت تحرص علي التواجد في المطبخ لتجهيز طعام كما كانت تقضي معظم الوقت وابنتها بجوارها، وشاركوا الجمهور يومياتهم داخل المنزل في العزل.

إصابة ابنة وعد بكورونا في يوليو الماضي

وكانت وعد أعلنت في يوليو الماضي، إصابة ابنتها بفيروس كورونا في الجائحة الأولي وقضت أسبوعين في العزل الصحي، وذلك اثناء تواجدها فى أمريكا للدراسة، وعجزت وعد عن السفر إليها بسبب توقف حركة الطيران بين البحرين التى تقيم فيها «وعد» وأمريكا حيث كانت نجلتها.

وكانت أطلقت وعد مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد «وعد 2020»، مع شركة روتانا للصوتيات.

وتتضمن الألبوم 7 أغنيات باللهجات المصرية والخليجية وهي «أتدلع عليك، عايزني أرجع، أحبك أكثر، إذا من جد، أفكر صح، أبشركن وأهان المشاعر».

وتعاونت «وعد» في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين أبرزهم الشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد في أغنية مصرية وحيدة، وهي «عايزني أرجع».