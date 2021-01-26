3 مسابقات للتعيين في 1300 وظيفة حكومية: «إلحق قدم قبل شهر فبراير»

تنتهى خلال الـ 4 أيام المقبلة، فرصة التقدم لعدد من الوظائف التى تم الإعلان عنها فى القطاع المصرفى ومصلحة الضرائب، والشهر العقارى، وترصد «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف.

الضرائب:

تنتهى خلال أيام فرصة التقديم في مسابقة وظائف الضرائب، التي أعلنتها وزارة المالية 30 ديسمبر الماضي، لمدة شهر.

وقالت مصادر في وزارة المالية، لـ«الوطن»، إن التمديد أمر مستبعد تماماً، بعد موعد غلق باب التقديم نهاية يناير الجاري، وأن المتبقى حتى الآن 4 أيام على انتهاء فترة تلقي أوراق المتقدمين لشغل الوظائف.

إقبال كبير من جانب حديثي التخرج

أضاف المصادر، أن الإقبال كبير من جانب حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة والحاسب الآلي ونظم المعلومات على 300 وظيفة مأمور حصر وفحص إلكتروني خالية بمصلحة الضرائب، تنفيذا لحكم المادة الخامسة عشرة من قانون رقم 85 لسنة 202 ، مع التأكدي بعدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية الصادر لسنة 2016 بالقانون رقم 81.

بنك مصر

وأعلن بنك مصر، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف المتوفرة لدى فرعه بجنوب سيناء، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقديم هو أول فبراير المقبل.مطلوب موظفي «تلر» ومسئولي مبيعات وخدمة عملاء وأخصائي تمويل

قال البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إن المسمى الوظيفي المطلوب يشمل موظفي «تلر» وهم مسئولين عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة من سحب، إيداع، استبدال عملات وتحويل، والقيام بمراجعة الخزينة الخاصة به والتحقق من أرصدة النقدية من عملات مختلفة، والمحافظة على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وتشمل الوظائف التي يطلبها البنك، «مسئول خدمة عملاء» ويقوم بتقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك، ويعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع ومسئول رئيسي عن توطيد العلاقات مع العملاء، كما يعمل على تنشيط وزيادة المبيعات.

الشهر العقارى:

تنتهى بنهاية الشهر الجارى وبالتحديد فى: 31/01/2021، فرصة التقدم للحصول على وظيفة فى الشهر العقاري، ومنها عامل خدمات معاونة، وعدد العمالة المطلوبة 370 عاملا، حيث تتلخص المهارات الأساسية المطلوبة فى ​الإلمام بالقراءة والكتابة، وخبرة ​لا تقل عن خمس سنوات، لا يزيد عن 30 عاما.