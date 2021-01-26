سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المختلفة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي؛ إذ يهتم المواطنون بأسعاره التي تؤثر على أسعار السلع والمنتجات المختلفة، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الجنيه الاسترليني

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، في بنك مصر، نحو 21.37 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.40 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري سجل 21.37 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 21.39 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي، فسجّل في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو

كما بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي، نحو 19.01 جنيها للشراء، و19.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.99 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، بـ4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.