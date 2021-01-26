لو عايز تستثمر في الدولار.. تفاصيل الشهادات الدولارية 2021 في بنك مصر

يقدم بنك مصر باقة من شهادات الادخار متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، إذ يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الشهادات الدولارية في بنك مصر وأسعار الفائدة على النحو التالي:

شهادة الثبات بالدولار الأمريكي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 3 شهور.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادات الادخار ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي ومضاعفات المبلغ.

- معدل عائد متغير يصرف كل 6 شهور.

- يمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها.

شهادة الاختيار بالدولار الأمريكي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.

- مدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنوات.

- القيمة الاسمية للشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي

- تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

- مدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهور.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية

ويمكن شراء الشهادة الدولارية عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني.