الدولار يستقر في جميع البنوك.. و15.68جنيه الأعلى سعر للشراء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى استقرارا سعريا لليوم الثالث على التوالى خلال التعاملات الأسبوعية فى جميع البنوك وشركات الصرافة.

البنوك الأعلى سعرا لشراء الدولار

وسجل الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر لشراء الدولار بـ 15.68جنيه، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021.

وجاءت بنوك «كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، البركة، بلوم، الأهلى الكويتى (بيريوس)، المصرى الخليجى، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطن ، المصرى لتنمية الصادرات، الاستثمار العربى، العقارى المصرى العربى، أبوظبى التجارى، الإمارات دبى الوطنى، أبوظبى الأول، التعمير والإسكان، الأهلى المتحد، قطر الوطنى hsbc».

البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار:

جاء بنك واحد وهو «عودة»، ليسجل أقل سعرا لشراء الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، ليسجل 15.62جنيه.

وسجل الدولارفى بنوك «مصر، قناة السويس، الأهلى المصرى، المصرف العربى الدولى»، نحو 15.66جنيه.

وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.67جنيه.

سعر العملات العربية

سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودى فى بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطنى hsbc»، بـ4.18 جنيه.

فيما سجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء، 4.27 جنيه فى بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطنى hsbc».

سعر العملات الأوروبية

سجل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرا للشراء بـ 19.07جنيه فى بنوك «أبوظبى، التعمير والإسكان، قطر الوطنى».

فيما سجل الاسترلينى أعلى سعرا للشراء فى بنوك «المصرى الخليجى، أبوظبى الأول، قطر الوطنى»، بـ 21.44 جنيه.

وقال على الحريرى، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن استقرار سعر الدولار انعكس إيجابيا على الأسواق بالهدوء، لافتا إلى توافر الدولار فى شركات الصرافة، مشيرا إلى عدم وجود شكاوى من توفيره للمستوردين لتلبية الاحتياجات الاستيرادية لشهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية.