سعر الدولار اليوم الخميس 21-1-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بمتابعة أسعارالدولار بشكل يومي، خاصة أنها تؤثر على أسعار السلع والمنتجات المختلفة، وتستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 يناير، في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 يناير، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 يناير الحالي، في بنك مصر نحو 21.38 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 21.31 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.38 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 21.37 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو سجل في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 21 يناير الحالي نحو 18.96 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.18جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 19.02 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.95 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21 يناير، في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.19 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك التعميرو الإسكان 4.19 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.