عاجل.. الصحة تكشف تفاصيل حالة الفنان حسن دنيا وتنفي تلقيه لقاح كورونا

كشف الدكتور منصور خليل، مدير مستشفي الهرم، حالة الفنان حسن دنيا المصاب بفيروس كورونا، مؤكّدًا أن إصابته متوسطة، مضيفًأ أنَّه «موجود على جهاز التنفس الصناعي، حيث أنَّ الفيروس موجود بكثافة على الرئة».

الفنان لم يحصل علي لقاح فيروس كورونا

وتابع «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الفنان لم يحصل على لقاح فيروس كورونا وفق ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يخص الأطباء فقد بدأوا في عملية التسجيل من يرغب منهم في الحصول على اللقاح حيث أنَّ التطعيم اختياري وليس إجباري.

بدء التطعيم بعد حصر أعداد الأطباء الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا

واستكمل مدير مستشفي الهرم،: «سيتمّ تحديد الفريق الطبي الراغب في الحصول على اللقاح للبدء في عملية التطعيم وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان».

وعن تخوف الأطباء من اللقاح علق مدير مستشفي الهرم، قائلًا: «لا أساس لذلك إطلاقا.. بالعكس في رغبة كبيرة إنَّهم ياخدوا، إيه المانع أو التخوف من ده».

وتاوصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المستشفيات علي مستوي محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة، عددًأ من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر».