لو عايز تشتغل في بنك.. شروط وطرق التقدم لوظائف بنكي مصر والأهلي

أعلن كلا من البنك الأهلي وبنك مصر، حاجتهما لشغل وظائف شاغرة للعمل، حيث أعلن البنك الأهلي فرص عمل لحديثي التخرج من أعوام 2017، 2018، 2019، 2020 بتخصصات مختلفة، كما أعلن بنك مصر وظائف شاغرة لمسئولي خدمات مصرفية.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة وطريقة التقديم على النحو التالي:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر حاجته لشغل وظائف «تلر» بفروع البنك بمحافظة جنوب سيناء، تشمل «مسئول خدمة عملاء» يقدم جميع الخدمات المصرفية للعملاء بمستويات عالية من الجودة والكفاءة، وفقا لمعايير تقديم الخدمات المعتمدة بالبنك، كما يعتبر الخبير المصرفي لخدمات البنك داخل الفرع، ومسئولا رئيسيا عن توطيد العلاقات مع العملاء، كما يعمل على تنشيط وزيادة المبيعات.

«أخصائي تمويل» وهو المسئول عن منتجات المشروعات المتناهية الصغر من حيث الاحتفاظ بالعملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد وتحقيق المستهدفات ومتابعة سداد الأقساط وضمان جودة المحفظة.

«مسئول مبيعات»، يقوم بتسويق وبيع منتجات وخدمات البنك المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية للعملاء الجدد وتقييم احتياجات العملاء وبيع المنتجات والخدمات وفقا لتلك الاحتياجات.

شروط التقدم لوظائف بنك مصر

وجاء الشروط المطلوبة كما يلي:

أن يكون المتقدم من خريجي إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشآت مالية تسويق، إدارة.

ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما.

أن يكون المتقدم من دفعات 2016 حتى 2020.

أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

إجادة حزمة البرامج المكتبية «MS Office».

إجادة مهارات التواصل الفعال.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بمحافظة جنوب سيناء من واقع بطاقة الرقم القومي.

ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.

طريقة التقدم لوظائف بنك مصر

ويمكن التقدم للوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر من هنـــــــا، وذلك حتى 1 فبراير المقبل.

وظائف البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي تخصصات الوظائف المطلوبة للعمل في البنك لحديثي التخرج وهي تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية»، وإدارة أعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق»، اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء»، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات»، حقوق.

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف البنك كما يلي:

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

ألا يزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين.

أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ـ أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام تراكمي «جيد» فأعلى.

طريقة التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

ويمكن التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من هنــــــــــا.