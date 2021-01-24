وجبات وتأمينات وبدلات.. وظائف شاغرة للشباب من جميع المؤهلات

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من ملتقيات التوظيف للشباب من الجنسين من كل المؤهلات، لتوفير فرص عمل بمختلف القطاعات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

يوم توظيف مفتوح بسلسلة مطاعم شهيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لسلسلة مطاعم شهيرة على الوظائف التالية:

1- مندوب توصيل: توصيل الطلبات للمنازل.

2- عضو فريق.

مكان العمل: التجمع - مدينة نصر - مصر الجديدة - 6 أكتوبر.

الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن إعدادية (يمكن قبول الطلبة).

- ذكور فقط.

- لابد من توافر رخصة قيادة دراجة بخارية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمزايا:

- مرتب عضو الفريق: 2300 جنيه.

- توفير دراجة من الشركة.

- من 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات + وجبة + أرباح من 75 جنيهًا إلى 300 جنيه.

- مرتب مندوب التوصيل: في حال إن كانت الدراجة ملك مندوب التوصيل 1500 جنيه + 7.5 جنيه على الأوردر، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات، وأي أوردر بعد الأوردر الـ14 بـ10 جنيهات.

وفي حال إن كانت الدراجة ملك الشركة يكون الراتب 2300 جنيه + 8 جنيهات على الأوردر من بعد الأوردر الـ14، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

- العمل 9 ساعات.

- تأمينات.

للتقدم يمكن ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة في الميعاد والعنوان التاليين: https://tinyurl.com/yxm769df، يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 في العنوان: شارع عين شمس الرئيسي قبل شارع إبراهيم عبد الرازق أسفل مستشفى تبارك وبجوار كوداك، وأمام فرع بي تك عين شمس الجديد، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

يوم توظيف مفتوح بمطعم شهير

كما أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لمطعم شهير، اليوم الأحد 24 يناير 2021 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 5 عصرًا بالعنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينه نصر أمام مطعم أبو رامي أعلى كافيه فوتبول الدور الرابع.

- وظيفة عضو فريق للعمل بالمقطم:

مميزات وحقوق الوظيفة:

- المرتب: 3000 جنيه.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- وجبة يومية.

متطلبات الوظيفة:

- الحصول على موهل متوسط.

- ذكور فقط.

للتقديم يمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة على العنوان السابق: https://bit.ly/3nZxMVi.