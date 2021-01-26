التنمية المحلية: إرسال اشتراطات البناء للمحافظات قبل رفعها للحكومة

عقدت وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء محمود شعراوي، اجتماعا تنسيقيا بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإجراءات إصدار تراخيص البناء، وعرض الإجراءات والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة على عدد من المحافظين، وعدد من الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين، كما ناقش مراجعة أدوار كل جهة، ليكون المواطن على دراية بالإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب عبيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرئيس وحدة التراخيص بالهيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من سكرتير عموم المحافظات، ومسؤولي المراكز التكنولوجية.

التنمية المحلية: نسعى لضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها، في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

كما شهد اللقاء التأكيد على سعي الدولة على ضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات، وجرت الإشارة إلى أهمية اشتراك السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية إلى المحافظات كافة، للحصول على أي ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيدا لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.

كما جرى الاتفاق على الاستمرار في تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت لإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة في عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت، خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.