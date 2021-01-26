"اكتب أسرع" تربح جوائز نقدية من بيت العائلة المصرية بأسيوط

أطلقت لجنة إعلام «بيت العائلة المصرية» في أسيوط بالتعاون مع لجنة الشباب، مسابقة "اكتب أسرع" لرفع المهارات الذاتية للمشاركين في التعامل مع لوحة المفاتيح بجهاز الكمبيوتر من خلال برنامج اليكتروني متخصص وشيق في التدريب علي الكتابة باستخدام ألعاب وطرق تعليمية حديثة.

تُنظم المسابقة تحت رعاية الشيخ سيد عبدالعزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، والأب متي شفيق، مدير مكتب التنمية الإيبارشي، ورئيس لجنة الشباب والتنمية ببيت العائلة، وأسامة صديق، رئيس لجنة الإعلام، ببيت العائلة المصرية.

وتتضمن المسابقة توفير البرنامج التعليمي الإليكتروني مجانا للراغبين في المشاركة، ومن خلال البرنامج يبدأ المشارك في التدريب لمدة شهر على الكتابة السريعة والدقيقة، ثم من خلال اختبار فعلي سيتم تحديده مستقبلا، لمن تمكن من كتابة 50 إلي 120 كلمة "حدود البرنامج" في الدقيقة الواحدة، سيمنح الفائزون بأعلي سرعة في الكتابة جائزة نقدية، ويمنح المشاركون في الاختبار ممن تجاوزت سرعة كتابتهم 50 كلمة في الدقيقة، شهادة تقدير معتمدة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المشاركين من رفع مهارة الكتابة السريعة باستخدام لوحة المفايتح بجهاز الكمبيوتر، لما تتطلبه المعاملات اليومية مع الحاسوب وتماشيا مع التحول الرقمي الحكومي والاتجاه نحو التعلم الاليكتروني، ودعما لبعض الفئات والتي اضطرتها ظروف تفشي الفيروس الكورونا للحد من الحركة خارج المنزل. وتهدف المباردة إلي إتاحة فرصة لاستثمار وتوظيف الوقت في ظل "كورونا"، وإتاحة فرصة للأشخاص الراغبين في المشاركة وخاصة النشئ منهم في استبدال عادة قضاء وقت طويل في الألعاب الإلكترونية، إلي ألعاب شيقة ومسلية وترفع من قدرات أساسية مطلوبة في كل مناحي الحياة ولاسيما سوق العمل.