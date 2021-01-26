«الخطوط القطرية» تبحث عن موظفين في الإمارات ومصر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن حاجتها لموظفين في مصر والإمارات، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية الانفتاح في سوق العمل بين عدد من الدول العربية «مصر، السعودية، الإمارات، البحرين»، وقطر، عقب الاتفاق الذي تم توقيعه في محافظة «العلا» بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، في بيان: «عقب الإعلان عن استئناف الرحلات إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سوف نتطلع إلى توظيف دور المشرف المناوب لخدمات المطار في الخدمات الأرضية».

«الخطوط القطرية» تطلب مديراً في مصر

وجاء فى بيان الخطوط الجوية القطرية، أن الشركة بعد توقيع اتفاق «العلا»، استأنفت الرحلات الجوية إلى القاهرة، واستعدادًا لعملياتنا في هذا السوق، سوف نتطلع إلى تعيين مدير للشركة في مصر.

وأعلنت شركة الطيران القطرية عن إعلانات الوظائف على موقع Linkedin التابع لشركة الطيران، وقالت إنها تبحث عن مشرف مناوب لخدمات المطارات في دبي وأبوظبي، ومدير قطري في مصر، حيث بدأت الخطوط الجوية القطرية في البحث عن موظفين بالإمارات ومصر اتفاق العلا التاريخي الذي تم توقيعه الشهر الماضي.

وسبق أن وصلت أولى رحلات الخطوط القطرية إلى مطار القاهرة الدولي مساء 18 يناير الماضي، وعلى متنها قرابة 100 راكب، وهي الرحلة التي حملت رقم QR1301، وأعلنت الخطوط القطرية الجوية، آنذاك عن تيسير رحلة جوية يوميًا، من وإلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر، وفق إعلان الخطوط القطرية الجوية، أن يتم تيسير رحلتين أسبوعيًا من وإلى مطار برج العرب الدولي بمدينة الإسكندرية، اعتبارًا من يوم أمس 25 يناير الجاري.

وسبق أن أعلنت «الطيران المدني»، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري، يوم 12 يناير، بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذى استمر لقرابة 3 سنوات ونصف السنة، لتسمح السلطة لشركات الطيران بين البلدين باستئناف الرحلات وفقا لجداول تشغيلية منتظمة.