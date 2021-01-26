عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي بعد دعوات للتظاهر

أفادت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل، بوجود تعزيزات أمنية مكثفة في محيط البرلمان التونسي بعد دعوات لخروج تظاهرات إلى ساحة باردو.

واندلعت، مساء أمس، بعدد من أحياء مدينة «سبيطلة» في محافظة القصرين بشمال غربي تونس، مواجهات وعمليات كرّ وفر بين وحدات أمنية وعدد من الشباب الذين حاولوا اقتحام مركز الأمن بالمنطقة وحرقه، إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي، المتحدر من معتمدية سبيطلة في مستشفى سهلول في محافظة سوسة، متأثراً بإصابته البليغة والتي كان قد تعرض لها، وفق ما تم تداوله، في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت بمدينة سبيطلة .