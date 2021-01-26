محافظ الغربية يفتتح مسجد و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، مستمرة في افتتاح ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي توفر حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ 3 محطات للصرف الصحي، ومسجد بمركز قطور، بحضور المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس عبدالسلام بركات، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.

بدأ «رحمي» الافتتاحات بافتتاح محطة رفع عزبة الفار بمركز قطور، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وتخدم 4000 مواطن، بطول 4000م/ط للشبكات، وطول 1600م/ط لخطوط الطرد.

كما افتتح محافظ الغربية محطة الرفع بقرية العياري، التي تخدم 8000 مواطن، بقرى (منشأة العياري - بطاح ومجهاد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي) بمركز قطور، وتحتوي على محطتين رفع، بطول شبكات 13892م/ط، وطول 2605م/ط لخطوط الطرد، و950 وصلة منزلية، وأنشئت بتكلفة إجمالية 63 مليونا و680 ألف جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع كفر أحمد شلبي بمركز قطور، التي تخدم 1112 مواطنا، وتحتوي على محطة رفع، قدرة (15 لتر/ث)، بطول شبكات 4468م/ط، وطول 2100م/ط لخطوط الطرد، و277 وصلة منزلية.

واختتم الدكتور طارق رحمي، افتتاحات مركز قطور، بمسجد الصفا في قرية صرد، الذي أنشأ بالجهود الذاتية من أهالي القرية، بإجمالي تكلفة 6 ملايين جنيه.

ورافق المحافظ خلال جولته الأستاذ هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور، ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.