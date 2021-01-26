محافظ أسيوط يطمئن على وحدة أسرة الهمامية وعزبة الحاج أحمد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة طب أسرة الهمامية بمركز البدارى لمتابعة معدلات التنفيذ بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد التي أشرفت عليها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل وكود وزارة الصحة والسكان.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مدرسة عزبة الحاج أحمد للتعليم الأساسي بقرية العتمانية، برفقة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز وبعض المهندسين المشرفين على المشروعات.

وكان المحافظ قد بدأ جولته بتفقد وحدة طب أسرة الهمامية المنشأة على مساحة 1503 متر بتكلفة 5 مليون و705 ألف جنيه. واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظاً على صحتهم.

واستكمل المحافظ جولته بمركز البداري، بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مدرسة عزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية. واستمع إلى المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ للمشروع مشددًا على مراعاة الاشتراطات الفنية والقياسية وجودة الأعمال في التنفيذ ونهو المشروع وفقًا للخطة الزمنية.

وقال محافظ أسيوط: إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 .