محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ69

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 متمنيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام، كما هنأ الرئيس بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير .

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير ، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير .

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ،كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 مقدماً التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره ،كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ69 بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء .

وأوضح محافظ أسيوط، أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

ودعا المحافظ، جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل باخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.