ضبط اثنين بـ150 طربة حشيش قبل بيعها في مطروح: ثمنها مليون جنيه

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتفان محمولان، بحوزة عنصرين إجراميين، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.