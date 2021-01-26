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ضبط اثنين بـ150 طربة حشيش قبل بيعها في مطروح: ثمنها مليون جنيه

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الوطن
12:37 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
حشيش

حشيش

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا، مبلغ مالي، هاتفان محمولان، بحوزة عنصرين إجراميين، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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