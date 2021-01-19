سقوط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش وضبط 2 طن ونصف سكر تمويني بكفر الزيات

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط 2 طن ونصف الطن من السكر التموينى قبل بيعه فى السوق السوداء، وطن رنجة فاسدة قبل طرحها للبيع.

وتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية يفيد ضبط مالك محل بدال تموينى بنطاق المحافظة، وبحوزته «2٫5 طن سكر تموينى»، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية.

وتبين انه قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 1 طن أسماك مدخنة «رنجة»، معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعتين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

من ناحية أخري تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر حال تواجده بدائرة مركز كفرالزيات، وبحوزته 100 طربة حشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا نشاط أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبط هحال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.