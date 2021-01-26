والدة الشهيد حسانين: افتكرتهم نسوا ابني لكن المبادرة أسعدتني

قالت والدة الشهيد محمد حسن حسانين إن مبادرة "هنا عاش الشهيد" أدخلت السرور عليها في احتفالات مصر بعيد الشرطة.

وأضافت في تصريحات خاصة للوطن "أنا سعيدة جداً بالمبادرة وبذكرى انتصار الشرطة علي أرض الإسماعيلية، وأيضا لأنهم مازالوا متذكرين ابني لأني كنت متخيلة أنهم نسيوه".

وأضافت، الشهيد محمد حسنين استشهد في أغسطس عام 2013 ومر على استشهاده أكثر من 7 سنوات، كما وجهت الشكر للنائبة رضوى جعفر وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب وزوجة الشهيد مصطفي الخياط.

وقالت: كل الشكر لمجهود الدكتورة رضوى في ملف أسر الشهداء وشكرا لمحافظ الإسماعيلية علي حضوره وتدشينه للمبادرة.

وأكد والد المجند محمد سليم سلامة، الذي استشهد في حادث رفح خلال عام 2012 أن المبادرة أدخلت السرور علي قلبهم.

وقال: ربنا يجازيهم خير لأنهم لسة فاكرينا وفاكرين أولادنا ومقدرين بطولاتهم وما قدموه من أجل مصر" موجها الشكر النائبة رضوى جعفر واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وفي السياق، قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مبادرة «هنا الشهيد» تأتي لتخليد أسماء الأبطال من قوات الشرطة والجيش بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة، أن المبادرة أطلقت بالتزامن مع الذكرى 69 لعيد الشرطة وتم بالفعل تركيب اأول جداريتين أمام منزل شهيد بمدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير.

أوضح أن تركيب أول لوحة تذكارية تم بنطاق حي أول بمنزل الشهيد محمد حسن حسنين وهو من مواليد مدينة الإسماعيلية وتخرج من كلية الشرطة 2012 واستشهد في أغسطس 2013 بمكافحة الإرهاب أثناء تمشيط طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وايضا تم تركيب لوحة تذكارية بمنزل الجندى المقاتل الشهيد محمد سليم سلامة محمد بعزبة دهشان بمركز ومدينة أبوصوير والذي استشهد 5 أغسطس 2012 صائما بشهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن المبادرة تضمن عمل لوحة تذكارية باسم كل شهيد ونبذة عن حياته وتاريخ استشهادة وتعلق أمام منزله، تخليداً لذكراه. مؤكدا أن المبادرة كان لها أثرا جيدا في نفوس عائلات شهدائنا وهي بداية لسلسة من المبادرات سنقوم بها في المحافظة تخليداً لذكرى الشهداء من أبناء الوطن الجيش و الشرطة.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة بحصر جميع أسماء شهداء الإسماعيلية وتسلسلهم بتواريخ أسبقية الشهادة والإهتمام بملف الشهيد.

وشهدت محافظة الإسماعيلية العديد من العمليات الإرهابية في 2013 عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي استشهد علي أثرها عدد من الضباط والجنود من أبناء المحافظة.

ولارتباط المحافظة بشمال سيناء فشهدت مدينة العريش استشهاد عدد من أبطال قوات الشرطة والجيش من أبناء الإسماعيلية علي مدار السنوات الماضية.