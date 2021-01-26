السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بمعاقبة رجل بتهمة هتك عرض زوجته، بالسجن لمدة 3 سنوات «غيابيا».

وتعود أحداث القضية رقم 37610 لسنة 2020، جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2023 كلي جنوب الزقازيق؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بوروود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، من «م.م.ج»، 20 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز الزقازيق، اتهمت زوجها «ج. م. ع»، عامل، بالتعدي عليها، وهتك عرضها بالقوة.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بحبس المتهم 3 سنوات «غيابيا» أيضا.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بخطف طفل؛ للمطالبة بفدية مالية مليون جنيه بمركز منشأة أبو عمر، بالسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية لشهر أبريل لعام 2019؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منشأة أبو عمر، بلاغا بالقبض على كل من «ع. م. م»، 59 عاما، و«ح. خ. خ»، 45 عاما، و«م. ص. ع»، بتهمة خطف طفل، وطلب فدية مالية من والده لإطلاق سراحه.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بمعاقبة متهم في جريمة شروع في قتل، بالسجن 3 سنوات «غيابيا».

وترجع أحدث القضية لسنة 2019، جنايات الحسينية؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة الحسينية، باتهام «ص. ع. ه»، بالشروع في قتل المجني عليه «ع. ه. ع. ه»، حيث تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما، بسبب إلتهام ماعز، ملك المجني عليه، ورغيف خبز من أمام منزل المتهم.

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم «غيابيا» إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.