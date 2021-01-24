محافظ الشرقية: خلال سنتين ستنتهي جميع مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يمر بصفة يومية على المشروعات داخل المراكز الموجودة بمحافظة الشرقية، واليوم سنمر على مدينة أبو حماد لأن بها حوالي 21 مشروع بتكلفة نص مليار جنيه ما بين صرف صحي، ومستشفي أبو حماد المركزي الذي يتم تطويره بتكلفة 172 مليون جنيه.

بالإضافة لمشروعات الصرف الصحي الذي يبلغ عددها 4 مشاريع بتكلفة 115 مليون جنيه، ومشروعات الطرق الموجودة بالمدينة بتكلفة حوالي 103 مليون جنيه، فضلا عن وجود 12 مشروع خاص بالأبنية التعليمية من إنشاء واستكمال تطوير المدارس بتكلفة 72 مليون جنيه.

نتابع معدلات تنفيذ إنجاز المشروعات بالمحافظة

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، على فضائية Ten، أنه يتم أيضًا إنشاء مكتب تموين بتكلفة حوالي 600 ألف جنيه، ومشروع للكهرباء بتكلفة 50 مليون جنيه، مؤكدًا على متابعة معدلات التنفيذ، وبالنسبة لمحطة رفع الصرف الصحي «أبو نجم» تم التنفيذ فيها بنسبة إنجاز 90%، ومحطة الصرف الصحي بكفر العزازي تم الإنتهاء من 55% منها.

السيسي يولي اهتمام كبير بإنهاء مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل المحافظة

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بإنهاء مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل محافظة الشرقية وجميع القري، لافتا إلى أنه في عام 2014 كان عدد القري المغطاة بالصرف الصحي داخل المحافظة لا يتجاوز الـ 12%، لكن في عام 2021 سنصل إلى أكثر من 45%.

وفي عام 2023 نأمل أن نصل من 75 إلى 80%، وأنه خلال سنتين ستنتهي مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل محافظة الشرقية، «دي مشروعات قومية واحنا داخلين في 50 مليار جنيه استثمارات في هذه المشروعات حتي الآن، وهناك متابعة مستمرة لأي تحديات موجودة».