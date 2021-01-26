الصحة تنصح الأمهات بالرضاعة الطبيعية حتى في ظل إصابات كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات المرضعات خاصة اللائي أصبن بفيروس كورونا، بعد تزايد التساؤلات حول إمكانية رضاعة الطفل بشكل طبيعي أم لا؟.

الحرص على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية

وقالت الوزارة ممثلة في مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، إنه لابد من حرص السيدات على الرضاعة الطبيعية للطفل في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، أنه لابد من تنظيف الأسطح التي تلمسينها باستمرار، ولابد من الالتزام بآداب السعال والعطس، مع الاستمرار في تنظيف اليدين وارتداء الكمامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى اليوم، كما سجلت 669 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

الصحة تستعد لإطلاق 6 قوافل طبية في بعض المحافظات

وفي شأن مختلف، تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 27 و28 يناير للكشف والعلاج مجانًا.

وكشفت الوزارة أن القوافل الطبية ستتضمن تخصصات (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) وذلك بمحافظات (أسوان - سوهاج - البحر الأحمر - قنا - المنيا - مطروح).

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وغيرهم من أي فيروسات.

ودشنت وزارة الصحة أيضا منصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس لحظة بلحظة، فضلا عن تطبيق صحة مصر المزود بكل المعلومات بلغات مختلفة ويمكن تحميله على الهواتف.