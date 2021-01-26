رئيس الحكومة التونسية: الأوضاع السياسية مضطربة ويجب توقف الشعبوية

أعلن رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشى، أن التحديات التي نواجهها حقيقية وعميقة، قائلا: «يجب إصلاح الخلل في الحكومة».

وأوضح المشيشى، خلال كلمة له أمام البرلمان التونسى، تنقلها قناة «سكاى نيوز عربية»، أن الأوضاع السياسية مضطربة، والتحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد.

وأضاف المشيشي، أن التعديل المطروح يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي، مشيرا إلى أنه يمكن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام، قائلا:«يجب توقف الشعبوية واستبدالها بالمسؤولية».

وشهدت تونس على مدار الأيام الماضية احتجاجات تخللها اشتباكات بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد.