مستفيد من «حياة كريمة»: رأس مالي كان 70 جنيها والمبادرة ساعدتني

استجابت مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتطوير القرى المصرية، والنهوض بأوضاع الأهالي المحتاجين بقرى مصر، لحالة المواطن عصام زايد علي، من محافظة البحيرة، وهو رجل خمسيني، يعيش بجسم طفل ولا يستطيع التحرك.

محافظة الوادي الجديد مكانش فيها تطعيم شلل الأطفال

وروى المواطن عصام زايد علي، قصته في فيديو خاص لـ«الوطن»، قائلا: «الحمد لله أنا أتولدت ولادة طبيعية وجيت للدنيا دي زي أي طفل، ووصلت لمرحلة الحبو، وكنت طبيعيا، وجه مرحلة التعطيم ضد شلل الأطفال، ولكن في الوقت ده محافظة الوادي الجديد مكانش فيها التطعيم ده، ومكانش فيه الاهتمام بهذا العلاج، وكانت نظرة الناس للناس المعاقة وحشة».

رأس مالي كان 70 جنيها

وأضاف المواطن عصام زايد: «قولت بدل ما أنا قاعد لوحدي كدا أجيب حاجة اشتغل فيها، وبدأت والدتي تجيبلي لب وكنت ببيعه، ووصل رأس مالي لـ70 جنيها، وقولت لازم أجيبلي كشك، وجبته بالعزيمة والإرادة، وجبت الكشك بس الدخل بتاعي الـ70 جنيه معملتش حاجة، والرف كان فيه 3 أو 4 علب بسكويت والأرفف كلها فاضية».

جمعية مصطفى محمود ساعدتني أجيب بضاعة في الكشك

واستكمل المواطن عصام زايد قصته، قائلا: «وصل صوتي لجمعية مصطفى محمود، وجم وقالولي أنت محتاج إيه؟، وشاف الوضع عندي، وقولتله أنا كل اللي محتاجه أمول الكشك بالبضاعة، وساعدتني الجمعية أجيب بضاعة وبقيت ببيع وأشتري بضاعة جديدة».

حالات ذوي الإعاقة كل ماهتدعمها كل ماهتدي أكتر

وأضاف المواطن عصام زايد، أنه تزوج من سيدة يتيمة الأب والأم، مشيدا بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجمعية الدكتور مصطفى محمود وكل الجمعيات الخيرية، على مساعدة الناس «ربنا يجعله بميزان حسناتهم، وعاوز النشاط يزيد أكتر من كدا، وخصوصا مع الحالات ذوي الإعاقة لأنه كل ماهتدعمها كل ماهتدي أكتر».

نفسي أزور بيت الله وأصلي في الروضة وأقابل الرئيس

واختتم المواطن عصام حديثه قائلا: «بتمنى أمنيتين من ربنا، نفسي أزور المصطفى وأصلي في الروضة الشريفة والحرم، ونفسي في أمنية كبيرة، بس مفيش حاجة كبيرة على ربنا.. نفسي أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي».