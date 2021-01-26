العاملون بالمصانع الحربية: توجيهات السيسي قوة دافعة لتطوير الإنتاج

عقد سعيد النقيب، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، سلسلة مؤتمرات عمالية داخل المصانع، استهدفت شحذ همم العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم الإنتاجية، لتنفيذ الخطط والبرامج التي يشدد عليها دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون الحصن الحصين للمشروعات التنموية وحماية الوطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي.

النقيب: زيارتنا لمواقع الإنتاج استهدفت شحذ همم العاملين

وأكد «النقيب»، خلال المؤتمرات التي حضرها رؤساء مجالس إدارة شركات الإنتاج الحربي ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجان النقابية، أهمية الالتزام بقواعد العمل الجاد التي تحافظ على جودة المنتج الوطني، لتحقيق طموحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي زيارة رئيس نقابة العاملين بالإنتاج الحربي، لمصنع 300 الحربي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، وبحضور الفريق محمد أحمد المرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، شدد «النقيب» على احترام توجيهات القيادة السياسية والتى تمثل القوة الدافعة لرفعة الشأن المصري وحماية مقدرات الوطن وأمنه والدفاع عن ترابه الغالي، معربا عن سعادته بما عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة من إنجازات أمام الرئيس السيسي، والتى جعلت الشركة فى مقدمة الشركات، مؤكدا على ثقة العاملين وحسن أدائهم فى العمل.

وقام «النقيب» بالعديد من الزيارات، حيث زار مصنع 200 بأبو زعبل، كما تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع 270 وبعض السادة العاملين بحضور أمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد ومستشار النقابة العامة.

استعراض خطط إنتاج الشركة

تم خلال الزيارة استعراض كل مايتعلق بتحقيق خطط إنتاج الشركة فيما تبقي من العام المالي والاستماع للعاملين الحضور من قطاعات الإنتاج، والاتفاق على الوصول بالشركة للاستغناء عن الأعباء وتحقيق الأرباح تنفيذا لتوجيهات الوزير، وذلك بتضافر كل الجهود وتنفيذ توجيهات النائب والعضو المنتدب وتعليمات رئيس مجلس الإدارة وقيادات العمل.

كما تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع 144 بحضور عدد من العاملين وممثل لمجلس الإدارة المنتخب، تم خلاله استعراض موقف الإنتاج ونجاح الشركة فى تحقيق الأهداف وتقليل الأعباء، وأنها أقرب شركة لتحقيق أرباح.

وفى زيارة لمصنع 27 بشبرا، وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للمصنع وبعض العاملين بقطاعات الإنتاج، وتناول اللقاء ما يتصل بتحقيق الأهداف والاستغناء عن الأعباء تنفيذا لتوجيهات الوزير.

وفي زيارة لمصنع 9 بحلوان، عقد اجتماع مع اللواء محمد أبوالنجا رئيس مجلس الإدارة، تم خلاله استعراض كل مايتصل بتحقيق أهداف الشركة خاصة أن الإنتاج هذا العام ضعف العام السابق، وكذا السعى للتخلص من الأعباء، لتحقيق خطط الإنتاج ببذل كل الجهود والطاقة والحفاظ على الخامات والآلات والطاقة دون هدر للخامات للوصول إلى أعلى معدل إنتاج وبأعلى جودة.