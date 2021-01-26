»جوني سينس» ليس الأول.. حكاية حضور ممثل أفلام إباحية لمهرجان القاهرة

حالة الجدل التي أثارها جوني سينس، ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي، خلال تواجده بالغردقة، ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها موجة من الانتقادات لظهور ممثل بورنو مصري مقيم في إيطاليا، أثناء فعاليات مهرجان القاهرة في 2016.

وكان جوني سينس نشر أمس، صورة عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تجمعه مع إحدى صديقاته بمدينة الغردقة أثناء قضائه لعطلته هناك.

مهرجان القاهرة السينمائي

ولم تكن زيارة «سينس» للغردقة هي الأولى لزيارة لممثل أفلام إباحية لمصر، حيث سبقه شريف أبوالعينين الشهير بـ«شريف طلياني»، وهو ممثل بورنو مصري مقيم في إيطاليا، والذي حضر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثامنة والثلاثين التي أقيمت عام 2016، وأثار حالة من الجدل حينها بعد وجوده في دار الأوبرا المصرية، والتقاطه لصور تذكارية مع الفنانة بشرى.

ودفع تصاعد حالة الجدل «طلياني» آنذاك، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لإصدار بيان رسمي للتأكيد فيه علي عدم دعوتها له لحضور فعاليات هذه الدورة.

بيان المهرجان

وجاء نص البيان كالآتي: «تؤكد إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أنها لا تقوم بدعوة أى شخص بدون صفة لحضور فعاليات المهرجان، وكل من تمت دعوتهم من الخارج هم ممثلو أفلام مشاركة أو أعضاء لجان تحكيم أو إعلاميين أو مشاركين فى ملتقى القاهرة السينمائى».

وأضاف البيان: «أما ما يثار عن دعوة ممثل مصري مقيم في إيطاليا فهو أمر عار من الصحة».

وواصل شريف طلياني إثارة الجدل بعدها بعام، حيث نشر رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» كان نصها: «عندما يتوب عليّ الله ويزودني بالتقوى والصلاح سأعود إلى مصر لأعمل على تطبيق شريعته في أرض الكنانة، لقد كانت ولا زالت مصر أرض التائبين والمتدينين».