مصدر بالتعليم: تحقيق عاجل بمشاهدة أفلام إباحية و"الرقاصة البرازيلية"

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح تحقيق عاجل في واقعتي خرق الآداب العام بالمدارس، وتمثلت الواقعة الأولى قيام بعض من طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية، على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الواقعة الثانية تمثلت في قيام العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، أثناء مشاهدتهم لفيديو الراقصة البرازيلية "لورديانا"، والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بفيديو رقصها في أحد مراكز التجميل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك عقاب رادع لجميع الطلاب، بعد التحقق من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، موضحاً أن الوزارة تطبق معايير التربية قبل التعليم، ولن نسمح باستخدام منظومة التعليم الإلكتروني بشكل سيئ.

وأضاف المصدر، أنه في حال التأكد من الواقعتين، سيصدر قرار من كل مدير مديرية تربية والتعليم سواء في بنى سويف أو البحيرة، بإعلان نتائج التحقيقات ضد الطلاب ليكونوا عبرة لباقي الطلاب، ولعدم تقرار مثل هذه الوقائع المشينة بالمدارس والفصول الدراسية، مؤكداً أن العملية التعليمية في مصر تقدمت كثيراً في ظل التطوير الشامل الذي يحدث بها.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تتابع سير العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحاً أن الأسبوع الأول من المدارس مر بسلام، ولم نرصد أى حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين أثناء سير الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن جميع المدارس تطبق جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.