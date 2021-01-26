النقل لـ«الركاب»: ارتدوا كماماتكم بالمترو والقطارات لمحاصرة كورونا

ناشدت وزارة النقل جموع الركاب بالاستمرار في ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وأثناء استقلال القطارات، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّه سيتم منع دخول أي راكب المحطات لا يرتدي الكمامات، وهناك غرامات فورية تقدر بـ50 جنيها لمن يخالف تعليمات ارتداء الكمامات.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ السكة الحديد والمترو ينفذان يوميا الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وعلى الركاب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية خلال التواجد داخل محطات المترو والسكة الحديد، وأثناء استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّ جميع القطارات يتم تعقيمها بصورة دورية، للحد من انتشار الفيروس.

وقال الوزير، لـ«الوطن»، إنّ هناك تعليمات مشددة على قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بمنع دخول أي راكب المحطات لا يرتدي الكمامات الطبية، لافتا إلى أنّ الهدف من ارتداء الكمامات، هو محاصرة الفيروس وعدم انتشاره، كما أنّ جميع المحطات والقطارات يتم تعقيمها وتطهيرها بصفة يومية، لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية يتم تعقيمها وتطهيرها قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمواجهة كورونا، مؤكدا أنّ جميع العاملين ملتزمين تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ولن يسمح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات دون كمامة طبية.

وزاد رسلان، لـ«الوطن»، أنّ الهيئة مستمرة في تنفيذ تطبيق غرامة الـ50 جنيها على مخالفي تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات، موضحا أنّ حركة سير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وجميع الوحدات الإسعافية المتنقلة الموجودة بالمحطات تعالج الحالات المرضية المفاجئة والطارئة.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أنّ أعمال تعقيم وتطهير المحطات تتم كل ساعتين تقريبا، وحملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة، وجميع قطارات المترو تخضع لعمليات تعقيم مستمرة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهناك مراقبة كبيرة داخل جميع المحطات بالخطوط الثلاثة لحث المواطنين على ارتداء الكمامات، لمحاصرة كورونا.