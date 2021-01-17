كامل الوزير: رئيس «سيمنز» منحنا قطارا هدية علشان خاطر الرئيس السيسي

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، تفاصيل المفاوضات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجو كايزر رئيس شركة سيمنز، بشأن إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، قائلًا: «لما جينا نتفاوض وضغطنا عليه شوية وأخدنا 4 جرارات زيادة، كنا حاطين 10 قطار سريع و10 قطار إقليمي و10 جرارات، وخدنا 4 جرارات زيادة فوق البيعة».

وأضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «جو كايزر قال هدي عشان خاطر الرئيس السيسي هدية للشعب المصري قطر حقيقي زيادة مش ماكيت، وقال له إن مصر في عهدك مثل هذا القطار السريع تجري بسرعة وحديثة ومتطورة ولديها القدرة العالية على الفهم والتفاوض والوعي بمصلحة شعبها».

وتابع: «لا أنحاز إلى شركة سيمنز وتفاوضنا مع كل الشركات العالمية، لكنها أقدر الشركات على تدشين هذا المشروع، وتقوم بعمل شبكة سكك حديدية لا يستطيع أن يدشن مثلها بهذه الجودة أو الأسعار أو التوقيت إلا هي، فقد حصلنا على أفضل سعر من أفضل شركة وأقل توقيت وأعلى جودة لصالح شعب مصر».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، جو كايزر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة «سيمنز»، والدكتور بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، إذ تناول الاجتماع استعراض الاتفاق النهائي لقيام الشركة بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، من أجل البدء في التنفيذ لمشروع الخط الذي سيربط العين السخنة بالعلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية و15 محطة، بطول 460 كم، إذ يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها عامين.