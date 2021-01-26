أشرف عطية: المبادرة الرئاسية تستهدف 68 قرية و62 منطقة سكنية بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مستمرة لتنفيذ المتابعة الدقيقة لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ1500 قرية مصرية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بشرى سارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة، الذي أصبح بمثابة حلم ونقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية، الذين يمثلون الجزء الأكبر من سكان الجمهورية.

ولفت «عطية» إلى أن هذا المشروع الضخم لتطوير قرى الريف المصري يستهدف 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي، على مستوى المحافظة، و62 منطقة سكنية بمركزي كوم أمبو وإدفو، بما يمثل ثلثي سكان المحافظة، بإجمالي 893.5 ألف نسمة من أهالي المركزين.

وكشف محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة؛ إذ تم بدء طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة، بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة مع الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، بواقع 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة إلى قيام قطاعات الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية والطرق، بعد حصر المحافظة المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية، وتصويرها على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أنه تم عقد جلسات استماع لممثلي الأهالي، لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية، موضحا أنه سيتم بدء الأعمال لعرض الخطط التنموية على ممثلي أهالي القرى المستهدفة، بحضور مسؤولي القطاعات التنفيذية، ووحدة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن لجلسات الاستماع العديد من النتائج الإيجابية، لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة، والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، متابعا: «تم خلال هذه الجلسات الرد على الاستفسارات كافة، التي يعرضها الأهالي، بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها».

وأشار «عطية» إلى أن المشروعات ستتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعي، والصحة والطب البيطري والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل، ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء، وتعرض نتائج هذه الجلسات على المحافظ، ثم ترفع نتائجها أولا بأول إلى المستوى الأعلى، حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب، في صورة مشروعات خدمية متنوعة.

ونوه المحافظ، إلى أن هذا يتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تشمل مرحلتين، بإجمالي 83 مشروعا، بمختلف القطاعات، وباعتمادات 280.7 مليون جنيه؛ إذ جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية، بإجمالي 30 مشروعا، باستثمارات 82.7 مليون، وجارى طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالي 53 مشروعا، باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ مبادرة «التصالح حياة»، التي استفاد منها 142 أسرة، من الأكثر احتياجا، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلها، بتكفل مخالفات البناء لهم.