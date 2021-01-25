ضبط 4 أطنان من أحجار الكوارتز في أسوان.. يستخلص منها الذهب

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، ضبط (سيارة نصف نقل) مُحمل عليها (80 جوال داخلها كمية من أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن نحو 4 أطنان، وذلك حال قدومها من منطقة جبلية بدائرة المركز.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقه أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التنقيب العشوائي عن خام الذهب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.