«شعبة العطارة بالغرف»: ارتفاع أسعار التوابل بنسبة 20%

أكد تيسير بغدادى حراز، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أصناف العطارة بنحو تراوح مابين 10 و20%، خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار الشحن مع زيادة الطلب.

وأشار «حراز»، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن أسعار المشروبات الساخنة والأعشاب والعسل، شهدت ارتفاعا بنسبة 20% خلال العام الحالى، بالمقارنة بمعدلاتها العام الماضى، مدعومة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وارتفاع الأسعار العالمية لبعض الأصناف المستوردة، وكذلك زيادة أسعارالنقل.

أوضح أن متوسط أسعار بعض المشروبات الساخنة، مثل الكاكاو يتراوح الكيلو بين 100جنيه بحسب الجودة، بينما وصل سعر القرفة إلى 80 جنيها للكيلو، والينسون من 80 إلى 100 جنيه، والسحلب يبدأ من 48 ويصل إلى 200 جنيه بحسب الجودة، والزنجبيل سجل 60 جنيها، والحلبة 18 جنيها، والقرنفل 80 جنيها، وحبة البركة من 80 لـ100جنيه، والقسط الهندى 180 جنيها، والزعتر من 80 إلى 160جنيها.

وذكر نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع الطلب على المشروبات الساخنة، جاء لتخوف المستهلكين من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد اشتداد الموجة الثانية، وعقب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية، وارتفاع أسعار الأدوية.

وأوضح «حراز»، أن الطلب على المشروبات الساخنة ارتفع بنسبة 30%، فيما ارتفع الطلب على العسل الأبيض بنسبة 50%.

يشار إلى أن سوق العطارة يعانى حاليا من شلل تام، بسبب حالة الركود التى تخيم عليه منذ حوالى عام.

وتستورد مصر 95% من حجم التوابل والأعشاب المنتشرة بالأسواق المصرية من الخارج، ويعد الفلفل الأسود والشاى والبن من أبرز السلع التى يتم استيرادها من الخارج، ومن أبرز الدول التى يتم الاستيراد منها الهند ودول شرق آسيا.