النائب أحمد علي: أمريكا توظف حقوق الإنسان سياسيا ونرفض التدخل بشؤونا

انتقد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لمصر، مشيرا إلى أن هناك توظيف سياسي من قبل الإدارة الأمريكية لقواعد القانون الدولي الإنساني وملف حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وقال علي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجب على أمريكا أولا الاهتمام بالانتهاكات الموجودة لديها في ملفي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسية واضحة في علاقتها الخارجية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على الإطلاق.

تقارير حقوقية مغلوطة

وأوضح علي، أن بعض التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة بل وعلى أشخاص متورطين في عمليات إرهابية أيضا، وبعضها ترفض نشر الردود المصرية بشأن هذه التقارير وتعتمد على شواهد غير موجودة على أرضا الواقع من الأساس.

ونوه إلى أن تلك المنظمات تتجاهل على سبيل المثال وليس الحصر حجم الإنجازات الموجودة بقطاع الإسكان ومبادرات حياة كريمة التي أطلاقها الرئيس على مدار السنوات الماضية، هذا بخلاف الجهد الكبير المبذول لتحسين حياة المواطنين سواء على مستوي الخدمات أو الدخل أيضا وكلها أمور متعلقة أيضا بحقوق الإنسان.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استمع، منذ قليل، لبيان وزير الخارجية، سامح شكري، بشأن تحركات وجهود الوزارة خلال الفترة الماضية خصوصا على مستوى الجهود المبذولة في قضية «السد» والتحركات الدولية لتجفيف منابع الإرهاب، والعلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى على مستوى العالم.

وأحال المجلس بيان الوزارة في النهاية للجنة العلاقات الخارجية لدارسة البيان، وإعداد تقرير بشأنه في إطار «كشف حساب الحكومة».