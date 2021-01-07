ناجي قمحة: اقتحام الكونجرس أسقط قناع امريكا حول الديمقراطية والحريات

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة والديمقراطية، إن المجتمع الأمريكي مركب ومعقد من الداخل، والدستور الأمريكي لم يطرأ عليه أي تغييرات طوال سنوات عديدة خلت، حتى بات قديما وغير مواكب للمجتمع الأمريكي المعقد من الداخل، كما تعرضت الصورة الذهنية لأمريكا التي تم تصديرها عشرات السنين لاهتزاز بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

سقوط للقناع الأمريكي بشأن الديمقراطية

وأضاف «قمحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اقتحام الكونجرس أمس، حدث فارق في تاريخ أمريكا وكشف عن الوجه الحقيقي لشعارات حقوق الإنسان المزيفة، حيث إن الحقيقة حول الديمقراطية الأمريكية التي تحاول الترويج لها في مختلف بلدان العالم هو أمر خاطئ، و سقط للقناع الأمريكي بشأن الديمقراطية والحريات.

حمل علم ولايات الجنوب بداخل الكونجرس لم يحدث

وأوضح أنه لا أحد حول العالم كان يتوقع ما حدث بأمريكا، بالأمس، وسبب ذلك كان الانتخابات الأمريكية التي أفرزت فوز أحد المرشحين بنسبة تصويتية متقاربة بينه وبين ترامب، وهو ما أدى إلى انقسام داخلي كبير في المجتمع الأمريكي، كما أن حمل علم ولايات الجنوب بداخل الكونجرس لم يحدث منذ عقود كبيرة، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب الأهلية الأمريكية.

المجتمع الأمريكي به الكثير من نماذج الفوضي

وأشار إلى أن المجتمع الأمريكي به الكثير من نماذج الفوضي التي من الممكن أن تنفجر في أي وقت، كما أن هناك صفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تطالب أنصاره بالخروج في مظاهرات جديدة: «النظام الأمريكي كله في مأزق وليس الديمقراطية الأمريكية، وجو بايدن هيتولى وفيه أزمة داخلية كيف سيتعامل معها الرئيس الجديد، حيث إن مؤيدي ترامب هم الأكثر فوضوية والنظام الأمريكي بأكمله في مأزق».

وتابع: «أمس كان يوم فارق ويؤكد أنه لكل دولة أن تختار نظام حكمها، ومش لازم نقتضي بالنظم الغربية في تحقيق الأهداف القومية للبلاد، هناك نظم مختلفة تراعي إنسانية المواطنين في مختلف الدول ويجب أن تحترم، وتداعيات انهيار النموذج الأمريكي للديمقراطية سيكون له أثار كارثية على العالم، وربما سيتعرض ترامب الملاحقة القانونية لتحريضه على العنف في أحداث أمس».

واختتم: «أخشي اندلاع أحداث عنف داخل الولايات الفترة المقبلة، ولكل دولة حقها في إقرار شكل نظام حمكها ونظام الديمقراطية التي يرتضيه شعبها».