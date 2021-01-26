شكري: ندرك أهمية التوازن في العلاقات الخارجية تحقيقا لمصالح مصر العليا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في بيان وزارته أمام مجلس النواب، أن الموقع «الجيو إستراتيجي» الفريد لمصر أثرى حضارتها ونوّع ثقافتها، وعدّد دوائر انتمائها، فمصرُ العربية هي ذاتها مصر الأفريقية والمتوسطية.

واستدرك، «بل إن بعض المتخصصين يُقدرون أن مصر بسينائها هي أيضاً آسيوية بل وحلقة وصل بين اثنتين من قارات العالم القديم (آسيا وأفريقيا).. ولكن هذا التنوع والثراء يتطلب جهدا مضاعفا لإضفاء التوازن المناسب على علاقاتها الخارجية التي تتسم بذات التعدد والثراء الذي يميز دوائر الانتماء المصرية».

وتابع: «هذا التوازن هو ما تحرص وزارة الخارجية على تطبيقه، عملاً وليس قولاً، إنفاذا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة وتدرك عن اقتناع أهمية هذا التوازن لتحقيق المصلحة العليا المصرية».

وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن هذا الأمر يتجلى في علاقات مصر الاستراتيجية مع مختلف القوى الدولية شرقا وغربا.. وشمالا وجنوبا، وذلك ليس من باب التناقض ولكن من درب التوافق، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.