سامح شكري: مصر على وشك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن التعاون القائم بين مصر وفرنسا هو تعاون وثيق وعميق ويخدم مصلحة البلدين ونستمر في هذه العلاقة بأولوية كبيرة، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي والوفاء باحتياجات الشعب المصري وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة ساهمت بها فرنسا وألمانيا بالشركات المصرية والفرنسية، وهناك حوار شفاف ومستمر لكل القضايا.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي الرباعي بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا بشأن عملية السلام، أن من ينتقد مصر هي جهات كثيرة ونحن نتقبل النقد الموضوعي القائم على أساس سليم، ونعمل بكل الجهود للارتقاء بالمجتمع المصري، والوفاء بالالتزامات الدستورية القائمة بمجالات حقوق الإنسان، وعلى وشك أن تصدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع أن مصر تعد من الدول القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة، ولكننا نحرص على حقوق مواطنين ورعاية هذه الحقوق، فهي التي تضمن الاستمرار في التوجه نحو الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.