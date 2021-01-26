وزير الخارجية: اتفاق السلام مع إسرائيل لم يبعد مصر عن محيطها العربي

قال وزير الخارجية سامح شكري في بيان وزارته أمام مجلس النواب، إن مصر راعت التنوع الحضاري والثقافي الذي تنعم به، فحينما عرف العالم ثنائية القطب كانت مصر من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وعندما تصدت مصر للهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا لم تكتفِ بالبعد الأمني فقط وإنما حرصت أيضًا على أبعاد أخرى إنسانية وتنموية واقتصادية.

وأضاف: «وعند توصلها لاتفاق سلام مع إسرائيل لم تبتعد مطلقًا عن محيطها العربي بل ظلت القضية الفلسطينية أولى قضاياها العربية التي تتصدى لها على جميع المستويات الثنائية والعربية والدولية».

وتابع وزير الخارجية: «هكذا تأتي سياسة مصر الخارجية، لا تنأى عن المبادئ، ولا تجافي القيم، بل تنبذ التآمر وتبتعد عن المكائد، تنتهج سبيلاً معتدلاً، تعلي من قيمة التعاون والتعايش، تحقق توافق المصالح، على ضوء ما تمليه حضارتها وتاريخها وعراقتها من منظومة أخلاقية وقيمية».