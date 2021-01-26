محافظ مطروح ومدير الأمن وقائد المنطقة يضعون أكاليل زهور بالنصب التذكاري

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، واللواء أ.ح شريف معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، اليوم الثلاثاء، أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة في مقر قوات الأمن بمدينة مرسى مطروح.

وعزفت الموسيقى العسكرية بمديرية أمن مطروح، الموسيقى العسكرية والمقطوعات الوطنية في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة في مطروح، وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فِداءً ودفاعا عن أمن مصر واستقرارها.

ووجه محافظ مطروح التهنئة إلى اللواء عماد كدواني، مدير أمن مطروح، وقيادات الشرطة بالمحافظة، وجميع رجال الشرطة البواسل في عيدهم الـ69.

وقال محافظ مطروح، إن التضحيات التي قدمها رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 ضد قوات الإحتلال الإنجليزى، حفاظا على أمن الوطن؛ ستظل ذكرى عطره على قلوب المصريين، وأن المصريين جميعا من قواتنا المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء دائماً يداً واحدةَ، يدافعون عن وطنهم ويضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ على أمنه وإستقراره. ورصدنا بالصور زيارة محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية العسكرية إلى مقر قوات أمن مطروح وكان فى إستقبالهم مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح وقراءة الفاتحة وفرقة الموسيقى من رجال الشرطة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة إلى اللواء عماد كدوانى مدير أمن مطروح تقديرا لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى خدمة الوطن.

ووضعت مديرية أمن مطروح الأعلام الكبيرة لمصر على مبنى المديرية ومقر قوات أمن مطروح وجميع المقرات الشرطة والأقسام إبتهاجا باحتفالات عيد الشرطة المصرية.

ومن ناحية أخرى زار وفد من قيادات تعليم مطروح وتلاميذ رياض الأطفال قسم شرطة مرسى مطروح وقدموا باقة من الورود لمأمور قسم مطروح والضباط وأفراد الشرطة بمنسبة الإحتفالات بأعياد الشرطة.