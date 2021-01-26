وزيرا الزراعة والري يتفقدان أضخم مجمع زراعي صناعي لإنتاج «سكر البنجر» بالمنيا

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، بمحافظة المنيا، الذي يعد أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في مصر، لإنتاج السكر من محصول البنجر.

واستمع الوزيران والمحافظ، إلى عرض تقديمي حول المشروع، حيث تم إنشاء المصنع على مساحة 240 فدان، فضلا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة، كما تفقدوا المساحات التي تم استصلاحها واستزراعها بالمشروع، والمنشآت التابعة له، للوقوف على أرض الواقع على ما تم إنجازه.

ومن جانبه، أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود المبذولة في هذا المشروع، التي تُعد ثمار تعاون بين وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستثمرين، لافتا إلى أنه تم استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة بالمشروع في كافة مراحل الزراعة، من ري وتسميد ومكافحة.

وأكد القصير، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير مصادر مياه متنوعة للري، وكذلك تحديث نظم الري، بدلا من طرق الري بالغمر، لتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، والتوسع في البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، لافتا إلى أن القطاع الزراعي خلال السنوات الست الأخيرة شهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، في كافة المحاور المتعلقة بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي.

وأكد الوزير على أهمية دور الإعلام في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، لافتا إلى أن الأمر أصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية، لترشيد استخدامات المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

ووجه وزير الزراعة، الدعوة لكافة المستثمرين، للاستثمار في المجال الزراعي، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي آمن، وله نتائج واعدة في المستقبل، وكذلك هو بوابة لتحقيق الامن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة في كافة مراحلها، أصبح أمرا ملحا للتوسع في الرقعة الزراعية، الأمر الذي يمكن مصر من الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم البحوث التطبيقية والاستفادة منها، ونقلها على أرض الواقع للمزراعين، في كافة قرى مصر.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تضع كافة إمكانياتها، وتقدم كافة أشكال الدعم للفلاح المصري، لفتح آفاق جديدة له، والمساهمة في رفع مستوى معيشته، بزيادة دخله.

ومن جهته، أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالخطوات الإيجابية التي نفذها المشروع الصناعي الزراعي المتكامل، خاصة مع استخدام التكنولوجيات الحديثة الذكية في عمليات الزراعة والري، التي تهدف إلى التحكم في كميات مياه الري، لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تستهدف توصيل الرسالة وتبسيط النظم الحديثة في الري، لسرعة وصولها للفلاح وتشجيعه على اتباعها، في سبيل زيادة الإنتاجية.

وأوضح أن وزارة الري، قطعت شوطا هاما في مشروع تبطين الترع، كذلك يتم التواصل مع المزارعين على أرض الواقع، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن، في سبيل تلافي أي عيوب أو مشكلات، في مايتم تنفيذه حاليا.

ومن جهته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية هذه الزيارة، وأعرب عن ترحيبه بوزيرا الزراعة والري، لافتا إلى أن هناك تعاون دائم ومستمر بين المحافظة والوزارتين، للنهوض بمستوى معيشة المزارعين، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بها، وتنميتها، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 28 مشروع لتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة، لخدمة كافة المزارعين، وتم حاليا تنفيذ أكثر من 20٪ منها.

وفي سياق متصل، يستهدف المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج السكر من البنجر، تحقيق إنتاجية حوالي 900 ألف طن سكر أبيض، فضلا عن منتجات ثانوية 240 ألف طن من لب البنجر و215 ألف طن من المولاس، ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل دائمة.

ويشمل المشروع صومعة ضخمة تم تخزين السكر بها، حيث تبلغ سعتها التخزينية 430 ألف طن سكر بطريقة آمنة، كما يعتمد المشروع على استخدام أحدث الآلات ومعدات الميكنة الزراعية وطرق الزراعة والري الدقيقة والحديثة للمحاصيل الحقلية.

وشملت الجولة، التي حضرها الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووكيلا وزارتي الزراعة والري، تفقد منشآت المشروع، والمباني الإدارية والسكنية الخاصة بالعاملين، وشبكات الري، ومحولات الكهرباء، وصوامع التخزين، كذلك المساحات التي تم استصلاحها.

كما تفقدوا أيضا حقل مكشوف منزرع بمحصول الطماطم، على مساحة 7 آلاف فدان تابع للشركة، تم زراعته بالأصناف التصنيعية عالية الإنتاجية، التي تتراوح بين 35 إلى 40 طن للفدان، وذلك بنظام الري الحديث، فضلا عن تفقد المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر، التابع للمشروع، والذي يعد محصول مبشر، بإنتاجية عالية، حيث يتم استخدام نظم الراعة الحديثة والتسميد والري بها.