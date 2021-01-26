عاجل.. مي حلمي تتعرض لحادث سير على طريق المنصورية

قال مصدر أمني، إن المذيعة مي حلمي تعرضت لحادث سير على طريق المنصورية، وتبين أنها كانت تستقل السيارة بصحبة اثنين من أصدقائها، اللذين أصيبا بكدمات وسجحات بالغة، ونقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

حالة مي حلمي مستقرة

وأضاف المصدر، أن حالة المذيعة مي حلمي مستقرة تمامًا، فهي لم تتعرض سوى لسحجات طفيفة في مناطق متفرقة من الجسد، ولم تستدع دخولها المستشفى.

وأوضح المصدر، أن الحادث أحدث تلفيات في السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث.