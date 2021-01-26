وجوههم مخيفة بمرض غريب.. الحكومة تتبني علاج الطفلين «أحمد ويوسف»

تحركات سريعة بدأتها مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، لمساعدة طفلين شقيقين مصابين بمرض غريب، يجعل عظام الوجه تنمو بأكثر من معدلها، مما جعل وجهيهما يبدوان مخيفين لمن لا يعرفهما، حيث سارعت المديرية، اليوم الثلاثاء، بإرسال فريق طبي، بقيادة الدكتور محمد حسن، مدير إدارة أجا الصحية، لفحص الطفلين، قبل نقلهما للعلاج في إحدى كبرى المستشفيات بالمحافظة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه بمجرد علمه بحالة الطفلين «أحمد ويوسف»، بعد انتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر على الفور بإرسال فريق طبي، بقيادة مدير الإدارة الصحية بأجا، لزيارة الطفلين في منزل أسرتهما بقرية «برج النور الحمص»، التابعة لمركز أجا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن» أن الفريق الطبي قام بتوقيع الكشف الطبي على الطفلين، وتم الاتفاق مع مدير الإدارة على أن يجري نقلهما غداً إلى مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، وتجهيز فريق من الأطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي عليهما، تمهيداً للبدء في مرحلة علاجهما.

وأشار «مكي» إلي أنه سيتم عمل اللازم للطفلين، وفي حالة عدم التمكن من تشخيص وتحديد العلاج اللازم لهما من قبل الفريق الطبي بالمستشفى الدولي، سيتم الاستعانة بأساتذة من كلية الطب بجامعة المنصورة، لتشخيص الحالة، وتوفير العلاج اللازم لهما.

«من لا يعرف أطفالي يعتقد أنهم لابسين ماسك»، هكذا تحدث «محمد عبد العظيم بدوي»، والد الطفلين «أحمد»، بالصف الثاني الإعدادي، و«يوسف» بالصف السادس الابتدائي، وقال إن مستواهما جيد في المدرسة، ويحفظان أجزاءً من القرآن الكريم، مشيراً إلى أن سكان القرية تأقلموا مع وجههما، لكنهما مازالا يواجهان الكثير من المشاكل، إذا ما خرجا من القرية، أو عند تعاملهما مع أشخاص لا يعرفونهماً.

وأشار الأب إلى أنه يحرص على أن يجمع الكبار قبل الصغار حول طفليه، وفي إحدى المرات، طلبت سيدة من أهالي القرية من ابنه «يوسف» أن يرفع «الماسك اللي لابسه»، معتقدةً أنه يضع قناعاً على وجهه، ولا تعلم أن هذا هو وجهه الحقيقي.

وأضاف والد الطفلين لـ«الوطن» أنه بدأ رحلته مع علاج ابنه الأكبر منذ عام 2012 وحتى الآن، ويعتبر أن تنفس «أحمد» أصبح طبيعياً الآن بعد العملية، ولكن الفك السفلي به ضمور، ولا توجد به أسنان، وتابع قائلاً: «مش عاوز حد يجرب فيهم، لأن العملية التي أجريت له، كانت عملية كحت، ودخل غرفة العمليات 9 ساعات ووضعنا أمام أمر واقع، وكنت بره مش عارف إيه اللي بيحصل، وحاجات بعد العملية ظهرت في وجهه»، وشال عظام من وجهه، معرباً عن أمله في العثور على «دكتور كويس يفهم الحالة صح ويراعي ربنا فينا».