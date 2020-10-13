أسباب مضاعفات التجارب السريرية بعد مرض "غريب" أصاب متطوعا للقاح كورونا

"إصابة أحد المتطوعين المشاركين في التجارب بمرض غير مفسر".. نبأ أعلنته مجموعة "جونسون آند جونسون" للصناعات الدوائية، اتخذت على أإثره قرارا بتعليق التجارب السريرية التي تجريها على لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا، ولم تكشف المجموعة عن طبيعة المرض أو الأعراض التي ظهرت على المتطوع، إلا أنّها دعت اللجنة المستقلة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطور، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

أصدرت المجموعة الأمريكية بيانًا حول الأمر قالت فيه: "أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مفسر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

وأوضحت الشركة، أنّه بموجب قرار تعليق التجارب السريرية، جرى إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية سبتمبر لجمع 60 ألف متطوع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية.

ما سبب حدوث مضاعفات خلال التجارب السريرية؟

الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، علق على الواقعة بقوله، إنّ هذا الأمر وارد حدوثه خلال التجارب السريرية، ومن الوارد أن يحدث تفاعل بين اللقاح وجسم الشخص الخاضع للتجربة فتظهر عليه أعراض مفاجئة.

وأضاف معوض، لـ"الوطن"، أنّ اللقاحات المستخدمة كلها تتمثل في نسخة ضعيفة من الفيروس، أي أنّ الشخص يتعرض للعدوى لكن بنسخة أضعف لاختبار مدى فعالية اللقاح، وقد تظهر تلك الأعراض المفاجئة لاختلاف المناعة من شخص لآخر.

ماذا يفعل الشخص الخاضع للتجربة في تلك الحالة؟

قٌبل خضوع الشخص للتجربة يوقع على ما يعرف بـ"الموافقة المستنيرة"، وهي إجراء قانوني في تعرضه لأي ضرر جراء التجربة، فيحق له "بوليصة تأمين" خاصة به تابعة لشركة تأمين حكومية تضمن حقه في تغطية نفقات العلاج كاملا لحين التعافي من الإصابة التي تعرض لها، بحسب قول الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء.

وثيقة الموافقة المستنيرة تتيح للشخص الخاضع للتجربة أيضا، عدم استكمال خطوات التجربة، سواء تعرض للضرر أو المضاعفات أو لا، وبحسب رواية فؤاد لـ"الوطن"، يحق للشخص الانسحاب من التجربة في أي وقت دون توقيع أي عقوبة عليه، وكلها حقوق يكفلها قانون التجارب في دول العالم كافة.