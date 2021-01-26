ما حقيقة فصل تيار الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع؟.. الكهرباء تجيب

يتعرض الكثير من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى الكثير من المواقف المختلفة عن عداد الكهرباء التقليدي والتي تضع المستخدمين في حيرة حول كيفية اسخدام العداد مسبق الدفع، وفي كثير من الأحيان يتم فصل التيار فجأة عن العقار المستخدم للعداد مسبق الدفع، ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حقيقة فصل التيار فجأة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على موقع التواصل الاحتماعي فيس بوك، كالتالي:

حقيقة فصل التيار الكهربائي فجأة عن العداد مسبق الدفع

- يتمتع عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالعديد من المزايا و التى من بينها وجود لمبات الإنذار الخاصة بقرب انتهاء الرصيد.

- يمكن للمشترك متابعة استهلاكه و بالتالى التحكم فى عملية شحن الرصيد من خلال ترشيد الاستهلاك.

- يوجد بالعداد مسبوق الدفع لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب الرصيد من النفاذ، والتي يمكن من خلالها تنبيه المستهلك بقرب انتهاء الرصيد الخاص به في كارت شحن عداد الكهربا.

- لا يمكن فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل.

- أصبحت منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

وفي حالة عدم وصول قيمة شحن الكارت للعداد يمكن تقديم الشكوى من خلال المنافذ التالية:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475.