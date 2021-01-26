شفاء غوريلا مصابة بكورونا بأجسام مضادة عالجت ترامب 

أعلنت حديقة حيوان سان دييغو الأميركية شفاء غوريلا من حالة خطيرة من فيروس كورونا بعد تلقي علاج الأجسام المضادة الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأصيب الغوريلا ونستون 48 عامًا بالفيروس في 11 يناير، بناءً على عينات من البراز، وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة العليا، ويُشتبه في حدوثها بسبب الاتصال بأحد الموظفين المصابين بدون أعراض، على الرغم من استخدام معدات الحماية الشخصية، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت منظمة سان دييغو ذو غلوبال، وهي منظمة غير ربحية تدير حديقة الحيوانات ورحلات السفاري، في بيان أن: الغوريلا أصيبت بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، تم تحديدها مؤخرًا في كاليفورنيا، وظهرت أعراض على بعض حيوانات الغوريلا بما في ذلك سعال خفيف واحتقان وسيلان في الأنف ونوبات خمول، وتم فحص الغوريلا ونستون تحت تأثير التخدير بسبب تقدمه في السن وأعراضه.

وأكد الأطباء البيطريون أن الغوريلا عانى من الالتهاب الرئوي وأمراض القلب، وبدأوا علاجًا يشمل أدوية القلب والمضادات الحيوية والعلاج بما يعرف بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي نسخة معملية من بروتينات الجسم الطبيعية المقاومة للعدوى.

وتمت الموافقة على استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، واستخدمت بشكل خاص لعلاج ترامب، لكن البيان قال إن علاج ونستون جاء من نوع من الأجسام المضادة غير مسموح بها للاستخدام البشري.

وأضاف أن الفريق البيطري الذي عالج ونستون يعتقد أن الأجسام المضادة ربما ساهمت في قدرته على التغلب على الفيروس.