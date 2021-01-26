وزير الصناعة الإماراتي يشيد بإنجازات «أدنوك»: تجاوزنا تحديات كورونا

أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بحفاظ الشركة على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، موضحًا أن هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهت بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها «أدنوك» خلال الأعوام الماضية والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كورونا.

رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة وراء هذا الإنجاز

وأضاف «الجابر»، خلال تصريحات ذكرتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن توجيهات القيادة السياسية في الإمارات مكنت من المحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركًا أساسيًا ومهمًا للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في «أدنوك» والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ننفذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي

وأشار وزير الصناعة الإماراتي إلى أن «أدنوك» تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات.

وتابع: «لا يزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه»، كما أن الشركة حافظت على الأمن والسلامة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 تماشيًا مع الإجراءات والتعليمات المطبقة في دولة الإمارات، ونجاح برامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.